2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、神奈川大学は3年連続56回目の出場となります。『シン・雑草軍団』をスローガンに挑戦の日々1936年の第17回大会に初出場した神奈川大は、1997年の第73回大会で初優勝。翌年も連覇を飾り、過去2度の総合優勝。しかし、前回第101回大会では16位に沈み、8大会シード権から遠ざかっています。そんな彼らが今年のスローガンに掲げたのは、『最速への挑戦〜シン・雑草軍団〜