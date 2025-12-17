俳優の舘ひろし（75）が映画「免許返納！？」（監督河合勇人、来年6月19日公開）で主演し、32年ぶりに同じ役名のキャラクターを演じる。その名は映画スターの南条弘。1994年の映画「免許がない！」では自動車教習所で免許取得に苦戦していた南条が、古希を迎えて今度は自身の免許返納を迫られるドタバタコメディーだ。舘はオファーを受け、「目に飛び込んできたタイトルに驚きました」と率直な感想。それでも「免許を巡る物語