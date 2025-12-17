ソフトバンク・野村が今オフ4人目の保留となった。プロ4年目の今季は126試合に出場して、打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁といずれもキャリアハイの成績だった。球宴初出場を果たし、侍ジャパンにも初選出された。球団広報を通じて「すぐに決められるようなことではないので、もう少し考えたく保留させていただきました」とコメントを発表した。