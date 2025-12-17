Travis Japanの松田元太が、17日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）内「厄年女が吠える夜」ブロックに出演する。【番組カット】勢いたっぷり…！TJポーズを見せた松田元太同企画には“厄年でツイてなかった女”が集合。浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏