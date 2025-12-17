「有力馬次走報」（１６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ラストランの香港マイルで２着だったソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江）は予定通り引退し種牡馬入り。繫養先はブリーダーズ・スタリオン・ステーションの予定。「最後は少しもったいないレースでしたが、無事に種牡馬入りできて良かったです」と池江師。◆