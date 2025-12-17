「新馬戦」（２１日、阪神）母に重賞３勝のショウリュウムーンを持つダノンテムズ（牡２歳、父ダノンキングリー、栗東・寺島）が、日曜阪神５Ｒ（芝１８００メートル）に鞍上Ｃ・デムーロで臨む。「ここまでは順調。ゲート試験の後も良くなっている。スタートも遅くないし、気はいいタイプ」と寺島師。兄姉は６頭中４頭が勝ち上がっており、「脚が長くて跳びが大きい。外回りの千八で慌てず運んで、長く脚を使えたら。母のイ