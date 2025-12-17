4倍増の大幅アップだ。ソフトバンクの松本晴は2700万円増の推定年俸3600万円で更改。それでも「開幕ローテには入れず、最後も中継ぎだった。悔しいシーズンと感じてます」と振り返った。5月に先発へ配置転換された今季は6勝（先発5勝、救援1勝）をマーク。ポストシーズンでは4試合に中継ぎ登板して日本一に貢献したが、「CSや日本シリーズで先発する投手になりたい」と先発での完走を来季目標に掲げた。