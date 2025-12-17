2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（2月4日配信記事を再掲。記事は原文ママ）中居正広の女性トラブルをめぐり、批判にさらされているフジテレビ。各局の番組でも問題が取り上げられるなか、ある番組での一幕が、波紋を広げている。2月1日に放送された『今田耕司のネタバレMTG』（読売テレビ）では、フ