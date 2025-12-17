阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（３１）が１６日、ＤｅＮＡと契約間近に迫っていることが分かった。ソフトバンク入りが有力視されていたが、急転直下で形勢が変わったとみられる。ベイスターズ側はメジャー復帰を目指すアンドレ・ジャクソン投手（２９）との残留交渉が難航。来日１年目の今季、阪神で１５試合に先発し２完封を含む６勝３敗、防御率１・３９の好成績をマークしたデュプランティエに白羽の矢