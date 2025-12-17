大谷は2018年のMLBデビュー以降にWAR51.5を“荒稼ぎ”スーパースターを文字通り圧倒している。MLB公式X（旧ツイッター）は14日（日本時間15日）、2018年にメジャーデビューした選手の勝利貢献度「WAR」（ベースボール・リファレンス版）のランキングを公開。ドジャース・大谷翔平投手がフアン・ソト外野手らを凌駕し、改めて「オオタニは史上最高の野球選手だ」「非現実的」と米ファンも最敬礼している。日本ハムから2017年オ