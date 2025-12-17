2年前に亡くなった人気猫 画像はイメージです 2025年、英国ノッティンガムシャーの路地に新しい標識が設置されました。「George the cat alley」（猫のGeorgeの小径）と書かれたその標識は、2年前に亡くなった「まわりを魅了するほど人懐っこい猫」を追悼するものです。 Georgeは野良の子猫でした。オフィス集積ビルBeeston Business Parkで保護され、以来警備員たちが世話をしてきたのです。やがて近隣地