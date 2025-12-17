ボーナスの増額は働くモチベーションを上げるだけでなく、勤務先の業績も映し出す。額が上がれば安心感も増すだろう。メーカー勤務の40代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収750万円）は、昨年の140万円からさらにアップし、145万円が支給されたという。今の金額だけ見れば高額だが、10年ほど前までは額面で40万円ぐらいだったという。そこから、「海外向け製品が売れるようになってからトントン拍子で上がった」というこ