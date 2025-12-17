地元密着側の個人経営の飲食店では、常連客にちょっとしたサービスをする、といったことは珍しくない。しかし、一見客への露骨な態度は考えものだ。投稿を寄せた東京都の女性（70代〜）は、初めて入った居酒屋で不快な体験をしたという。それは、友人３人とのランチタイムでの出来事だった。当初予定していた店が満席だったため、同じビルにある居酒屋へ入った。（文：境井佑茉）「狭い店でしたが、12時前だったのでまだ空席があり