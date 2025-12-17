転職先で過去のキャリアを見下されることがある。佐賀県の40代女性（専門職／年収550万円）は、30代の頃に勤務した生命保険会社での屈辱的な体験を投稿で明かした。当時37歳だった女性は、国内の生命保険会社に転職。だが、そこは成果主義の厳しい世界だったようだ。「当時は成果が出なかった人は、毎日部長と面談。何故、契約が取れなかったのか、また明日以降の見込み等を報告する日々が続き」と振り返る女性。連日上司から詰め