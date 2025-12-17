採用とは無関係な前職の内部事情やゴシップばかり聞き出そうとするのは、面接官として、あるいは社会人としてマナー違反ではないだろうか。神奈川県の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収400万円）の直近の退職理由は、会社の業績悪化による突然のポジション消失。「会社都合で退職」となったが、試練はそれだけではない。「その前もコロナ禍で事業閉鎖・廃業で退職したため、連続したことになります」不本意な形