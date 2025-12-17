今日17日は北海道の日本海側を中心に雪でふぶくでしょう。札幌は5日ぶりに最高気温0℃未満の真冬日になりそうです。東北も日本海側を中心に雪や雨でしょう。関東から東海は午前中は晴れ間の出る所もありますが、午後は雨の降る所がありそうです。近畿から九州は日本海側から次第に雨や雷雨となるでしょう。最高気温は平年並みか平年より高い所が多い見込みです。北海道は雪やふぶき関東から九州も所々で雨今日17日は、日本付近を