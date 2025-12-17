【ドーハ（カタール）１６日＝金川誉】各大陸王者が頂点を争うインターコンチネンタル杯の決勝、パリＳＧ（欧州王者）対フラメンゴ（南米王者）が１７日、アハマド・ビン・アリ・スタジアムで行われる。１６日、パリＳＧのルイスエンリケ監督が前日会見に臨み「私たちは準備ができています。フラメンゴは非常に優れたチームで、接戦の難しい試合になるだろう」との警戒心を強めた。かつては欧州王者と南米王者が戦ったインター