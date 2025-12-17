社会人野球・明治安田（東京）の新監督に同社の本田将章コーチ兼採用担当（４０）が就任することが１６日までに分かった。岡村憲二監督（５１）は退任する。本田氏は小、中で所属した奈良・橿原コンドルボーイズでは主に投手で、同学年でチームメートの荻野貴司外野手（前ロッテ）、加治前竜一外野手（元巨人）らと全国優勝。智弁和歌山では甲子園に計４度出場し、２年夏に投手兼野手として準優勝して高校日本代表に選出された