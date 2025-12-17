俳優の舘ひろし（７５）が、来年６月１９日に公開されるコメディー映画「免許返納！？」（河合勇人監督）で主演を務めることが１６日、分かった。演じるのは、順風満帆な俳優人生を歩んできた７０歳の映画スター・南条弘。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故をいさめるコメントが世間から称賛されたものの「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が上がってしまう。まだまだアクションがやりたい南条は人生