第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に３年連続２５回目の出場を果たした中央学院大は１６日、千葉・我孫子市内で合同取材会を行った。１０月の箱根予選会をトップで通過し、躍進の鍵を握るのが、予選会で日本選手トップの個人７位の快走を見せたエースで主将の近田陽路（こんだ・ひろ、４年）だ。愛知・豊川高時代は３、４番手選手だったが、粘り強さが特長の中央学院大で努力を重ねて急成長し、初の花の２区出走が有力視され