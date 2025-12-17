青山学院大学の相模原キャンパスで箱根駅伝壮行会が行われました。原晋監督は冒頭の挨拶で「我々は箱根路を10人、あるいは部員60人だけではなく、青山学院の皆とともに代表選手として快走をしますので、ぜひ応援するという立場で参加していただければ」と在学生に呼びかけます。最後は「必ず1月3日、大手町に一番星となって帰って参ります。輝け大作戦、スタート！」と今年の作戦“輝け大作戦”を発令しました。主将の黒田朝日選手