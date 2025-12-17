常陸宮さまは11月28日、90歳・卒寿の誕生日を迎えられました。高齢のため、公的な行事への参加は控えるようになりましたが、華子さまと愛犬「福姫」とともに穏やかな日々を過ごしていらっしゃいます。華子さまへのねぎらいもお住まいでは健康維持のためリハビリ体操を行い、天気の良い日には華子さまと庭を散策し野鳥を観察するなど、仲睦まじく過ごされているということです。常陸宮さまが華子さまと結婚されたのは昭和39（1964）