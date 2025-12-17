来年1月の箱根駅伝に出場する城西大が15日、オンラインでの取材に応じ、前回5区を走った斎藤将也選手(4年)が2年連続山上りへの思いを語りました。1年時から2区で箱根駅伝デビューを飾り、2年連続2区を担当。前回大会は初めて5区を任され区間3位。直前に体調を崩しながらも、力走をみせました。斎藤選手「チームとして総合3位以内を掲げているので、それに向かって、目標達成できるようにチームとしても自分としても責任のある走り