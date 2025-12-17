大谷らタレント揃いのドジャースは補強の手も緩めていない(C)Getty Images今季、球団史上初の世界一連覇を達成したドジャースは、レギュラーシーズン夏場以降、やや不安定な戦いを見せるも、4季連続の地区優勝を掴んだ。最後はパドレスを振り切る形でナ・リーグ（NL）西地区を制し、ポストシーズンではその勢いを加速させ、昨季に続いてのワールドシリーズ制覇を成し遂げた。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平