堂安の個人能力の高さに疑いの余地はない。あとはチームとの融合を進めるだけだ(C)Getty Images今季よりフランクフルトでプレーする堂安律は、開幕からスタメン出場を続けており、計4ゴールを記録している。現地時間12月13日に行われたブンデスリーガ第14節アウクスブルク戦では、68分に左足でのシュートを決め1-0の勝利に貢献。決定力を見せつけ、ホームのサポーターを大いに沸かせた。【動画】堂安律が圧巻の2ゴール1アシスト