フランセの人気スイーツ「果実をたのしむミルフィユ」が、新年を祝う特別パッケージで登場します。2025年12月20日（土）より発売される迎春ミルフィユは、いちご・れもん・ピスタチオ・ジャンドゥーヤの4種が楽しめる16個入り3,024円（税込）です。縁起物の鶴やしめ縄が描かれた華やかなパッケージは、新年の贈り物や手土産にもぴったり♡数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。 新春限定