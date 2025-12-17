ソフトバンクの大野稼頭央投手（21）が結婚したことが17日、分かった。相手は同い年で広島県出身の一般女性。約8カ月の交際を経て、4月4日に婚姻届を提出。8月には第1子の長女も誕生し、新たな夢もできた。初デートの舞台はは彼女の地元、広島県の厳島神社だった。海上に立つ大鳥居に感動したり、食べ歩きをしたりして楽しい時間を過ごした。野球のルールもよく知らない彼女との時間に心を癒やされ、数週間後には交際をスター