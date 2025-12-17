プロ野球独立リーグの九州アジアリーグ、宮崎サンシャインズの投手コーチに、ダイエー（現ソフトバンク）などで投手として活躍した井上祐二氏（62）が就くことが17日分かった。同日球団が発表する見通し。宮崎県日南市出身の井上氏は都城高から1981年、ドラフト2位で南海（現ソフトバンク）に入団。南海末期からダイエー初期に抑えを務め、ダイエー1年目の89年に最優秀救援投手に輝いた。広島、ロッテでもプレーし、通算487試