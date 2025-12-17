【モスクワ共同】ロシアのリャプコフ外務次官は15日、米欧によるウクライナへの「安全の保証」提供に関し「ウクライナ領内への北大西洋条約機構（NATO）軍の駐留に決して同意しない」と述べた。欧州首脳は15日の共同声明で欧州主導の「ウクライナ多国籍軍」を創設する方針を表明しているが、ロシアが受け入れる可能性は低そうだ。米ABCテレビのインタビューで語った。リャプコフ氏は和平交渉で「合意を結ぶ用意はある」と語っ