ＮＩＳＭＯショールームに展示されているノートオーラＮＩＳＭＯ＝１６日、横浜市鶴見区日産自動車は１６日、子会社の日産モータースポーツ＆カスタマイズ（ＮＭＣ、茅ケ崎市）が手がけるスポーツ車仕様ブランド「ＮＩＳＭＯ（ニスモ）」の販売台数を２０２８年に１・５倍にすると発表した。現在の年間１０万台規模を１５万台程度に引き上げる。ニスモは、同社がモーターレースで培った技術を市販車に応用したモデル。小型車「