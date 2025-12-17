サッカーＪ１神戸ＦＷ大迫勇也の妻でモデルの三輪麻未が１７日までに自身のＳＮＳを更新。親子ショットを披露した。インスタグラムに「七五三。小さな手が大きくなって...これからの成長も、そっと見守っていけますように」とつづり、着物姿の親子ショットをアップ。「ヘアアクセサリーは祇園で選んだ三人のおそろいに。そっと、わたしたちらしさを...」と記し、姉妹ショットも公開した。この投稿には「めっちゃ可愛い