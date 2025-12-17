ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４．６５円付近での推移となっている。この日は米雇用統計が発表され、ドル円も上下動したが結局、方向感は出ずに１５４円台での上下動に終始している。ドル安の流れのほか、今週の日銀決定会合を前に円高の動きも見られ、ドル円は１５５円台が次第に重くなっている雰囲気も出ている。 そのドルだが、ＦＲＢの政治化はドルにとってリスクであり続けるとの指摘が出ている。現在、ＦＲＢと