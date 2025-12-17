NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間05:11） ダウ平均48122.98（-293.58-0.61%） ナスダック23086.02（+28.61+0.12%） CME日経平均先物49815（大証終比：+355+0.71%） 欧州株式16日終値 英FT100 9684.79（-66.52-0.68%） 独DAX 24076.87（-153.04-0.63%） 仏CAC40 8106.16（-18.72-0.23%） 米国債利回り 2年債 3.477（-0.025） 10年債 4.145（-0.027） 30年債 4.820