NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4332.30（-2.90-0.07%） 金２月限は反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ一時停止見通しなどを背景に手じまい売りなどが出た。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、米失業率の上昇や米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値の低下を受けて押し目を買われたが、米小売売上高で個人消費の堅調が示されると、利食い売りが出て上げ一服となった