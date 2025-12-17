リアライズシリウスはBコースでキャンター調整。手塚久師は「休み明けもあって1週前（追い切り）はあまり動けなかったが、先週日曜も時計（坂路4F54秒4〜1F12秒3）を出して状態は上がってくると思う」と感触をつかんでいる。阪神遠征については「輸送よりも到着してからが問題。馬房でイレ込まないようにメンコを着けるとか、対策を考えたい」と思案を巡らせていた。