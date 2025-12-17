エコロアルバは坂路でキャンター2本の調教メニュー。力強いフットワークで駆け上がった。担当の寺河助手は「調教を重ねても古馬のようにどっしりとしています。体幹が強い上に柔らかさもある。心配な材料が全くありません」と笑顔。続けて「前走（サウジアラビアRC1着）は道中進んで行かずにどうしたのかと思いましたが、直線で想像以上の脚を使ってくれた。しかも、レース後はケロッとしているのだから驚きです」と語った。