カクウチは今回と同舞台だった9月の未勝利戦で初勝利を飾った後、間隔を空けてここへ。小崎師は「脚元に不安があったので休ませたけど、その期間に成長して体重が増えています。先週の追い切り後で（前走比12キロ増の）460キロ。これぐらいで競馬ができれば」と目を細めた。「まだ子供っぽさが残るけど、少しずつ成長してお兄ちゃんになっている。一瞬の速い脚を使えるのは能力的なものだと思う」と素質を評価した。