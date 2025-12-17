日本将棋連盟は16日、福間香奈女流6冠（33）から変更を要望された「妊娠規定」について、一部を撤回すると発表した。4月に同連盟が制定した「女流棋士公式戦番勝負対局規定」では産前6週間、産後8週間の期間にタイトル戦の日程が重なった場合、対局者を変更すると決定。タイトル保持者は戦わずして失冠するルールが施行された。これに対し、全8冠中6冠を保持する福間が規定変更を求める要望書を連盟に送付。10日には大阪市内で