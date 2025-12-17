日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード2025」が16日、都内のホテルで行われた。左手首の手術を受けリハビリ中の小祝も出席した。日常生活では痛みを感じないほど回復。ただ、再開して現在は4割くらいで打っているショット練習では「全然芯に当たらない。距離も落ちて素人みたい」と明かした。年明けにはハワイ合宿を計画。3月の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでの復帰を目指すようで、「ラウンドは1月の合