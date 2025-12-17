【データで振り返る25年12球団記録レビュー】結成3年目の“ドラ1クリーンアップ”3番・森下、4番・佐藤輝、5番・大山が満点の結果を残した。森下が89打点と23本塁打の2部門でリーグ2位。佐藤輝が102打点と40本塁打で2冠。大山が同3位の75打点と13本塁打（13位）。打点で同一チームの3傑独占は79年阪急、19年西武に続く3度目でセ・リーグ初となった。勝利打点でも森下と佐藤輝がそろってトップの20度。大山が2人に次ぐ14度でリ