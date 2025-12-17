日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード2025」が16日、都内のホテルで行われた。ルーキーイヤーに初優勝を飾った荒木は新人賞と特別賞をダブル受賞。「（新人賞は）1回しか獲れない賞なのでうれしい」と笑顔で語り「複数回優勝と（今季のメルセデスランク）7位を超えること」と来季の目標を口にした。来季はプレーオフで畑岡奈紗に敗れたTOTOジャパンクラシック初制覇にも照準。会場が茨城・太平洋クラブ美野里Cに変