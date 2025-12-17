女性誌「ViVi」（講談社）の名物企画「国宝級イケメンランキング2025年下半期」が16日に発表され、「NOW部門」はTravisJapan松田元太（26）が初の1位となった。前回は4位で「実はちょっと悔しかった」といい、首位を大喜びした。30歳以上が対象の「ADULT部門」はSixTONES松村北斗（30）が1位。過去にNOW部門、22歳以下が対象のNEXT部門でも1位を獲得。「個人の好きが集まった結果。うれしい」とかみ締めた。