多臓器不全のため今月8日に亡くなった映画監督の原田眞人さん（享年76）の告別式が16日、都内で営まれた。女優の安藤サクラ（39）ら数十人が参列。長男で俳優の原田遊人（48）が遺影を抱えて霊きゅう車に乗り込むと、拍手で出棺を見送られた。