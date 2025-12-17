京王杯2歳Sを制したダイヤモンドノットは初のマイル起用が鍵となる。福永師は「千二から使って、距離を延ばしながら結果を出している。引っ掛からないので千六もこなせると思う」との見立て。「（ルメールの）継続騎乗なのも大きい。スタートがいいから前で競馬ができるし、後ろからでも脚を使える。センスがいいし、展開に左右されない強みはあるよね」と特長を挙げた。