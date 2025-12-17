俳優の吉沢亮（31）と横浜流星（29）が16日、都内で開催中の「カンヌ監督週間inTokio」で映画「国宝」（監督李相日）のトークイベントを行った。上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子が芸の道を極めていく一代記。公開から半年たつがロングラン上映中で、邦画実写作の歴代興行収入1位の記録を22年ぶりに更新した。支持される理由を聞かれ、李監督が「映画の力と2人の美」と分析。吉沢も「我々が美しいからですかね