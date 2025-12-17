タガノアラリアは火曜朝、角馬場から坂路へ。秋明菊賞Vから中3週のローテ。前走後も疲れを見せず、好気配を漂わせた。西園翔師は「いい感じ。状態は上向いていると思います」と声を弾ませた。厩舎のG1初挑戦については「他のレースと気持ちは変わらないですよ。馬はどこを走っているか分からないですしね。相手は強いと思いますが、楽しみですよ」と自然体を強調した。