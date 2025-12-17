楽天に加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日に本拠の楽天モバイルパークで入団会見し、背番号18のユニホーム姿を披露した。【前田健と一問一答】――今の心境は。「久しぶりの日本でプレーできるのは凄く楽しみですし、ワクワクしている気持ちが一番強いです」――楽天入りの決め手は。「石井さん（GM）に一緒に優勝しようと声をかけていただいて、このチームで戦うイメージができた。一番は先発ピッチ