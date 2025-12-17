特殊詐欺の電話を撃退するＲ藤本さん（中央）＝１５日、ＪＲ茅ケ崎駅前神奈川県警の年末年始特別警戒（来年１月３日まで）に合わせ、漫画「ドラゴンボール」の人気キャラクター「ベジータ」の物まねで知られるお笑い芸人Ｒ（アール）藤本さんが１５日、茅ケ崎署の一日警察官を務めた。ＪＲ茅ケ崎駅前で行われたキャンペーンでは、寸劇や啓発物品の配布で特殊詐欺への注意を呼びかけた。“戦闘服”に身を包んだＲ藤本さんは「こ