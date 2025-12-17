巨人・中山礼都内野手（２３）が１６日、「飛車」として来季の打線を引っ張る決意を示した。都内で浅野とトークショーに出演。東京Ｄの空き時間に丸と対局するほどの将棋好きな一面を明かし「若いながらに頭を使っていきたい。次に進みながら、横にもクッていきながら」と、長打と状況に応じた巧打を兼ねる中心打者への成長を誓った。今季は自己最多１０３試合に出場し、プロ初本塁打を含む７本塁打。２ケタアーチに照準を合わ