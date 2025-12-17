DeNAが、阪神から自由契約になったジョン・デュプランティエ投手（31）と契約合意間近であることが16日、分かった。阪神が13日に残留交渉の打ち切りを公表し、獲得へ動いていたソフトバンク入りが有力視されていた中、急転直下の電撃補強が明らかになった。DeNAは2年契約を終えて最優先に進めてきた今季10勝のジャクソンとの残留交渉が難航。デュプランティエ側へのアプローチが一気に強まった。今オフは外国人選手の陣容が